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Tekirdağ Sahilinde Deniz Suyu Turuncuya Döndü

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Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasına yol açtı. Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması her yıl yaşanan bir olaydır.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton (denizde bulunan, mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasına yol açtı.

Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin turuncuya dönüşmesi vatandaşları şaşırttı.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalmasının her yıl yaşandığını söyledi.

Hava sıcaklıklarının arttığı bu dönemde denizde mevsimsel değişimler olduğunu aktaran Tecer, "Bütün doğada olduğu gibi denizde de zaman zaman bazı mevsimsel olaylar oluyor. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar. Planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi renklere dönüşebilir. Bunun endişe edilecek bir durum olmadığını bir çok insan bilir. Tekirdağ'da zaman zaman bu yaşanıyor. Bu sıralar bir çok kentte sahillerde bu durum gözlemleniyor." dedi.

Vatandaşlardan Gökhan Baran da sahilin renginin yer yer turuncuya büründüğünü söyledi.

Tekirdağ'da her yıl bu dönemlerde denizde renk değişiminin görüldüğünü aktaran Baran, "Bu sene de her yıl olduğu gibi denizde planktonlar var. Gördüğünüz gibi çok kötü bir görüntü. Fakat bu her sene olan bir şey. Hiçbir zararı yok. Müsilaj değil, teknelerin bıraktığı pislik değil. Halkımız, bölgemize güven içerisinde gelebilir. Denizimiz çok temiz ve herkesi buraya bekleriz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Marmara Denizi Tekirdağ Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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