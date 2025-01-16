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Tekirdağ Sahili Poyrazla Kırmızı Yosunla Kaplandı

Tekirdağ Sahili Poyrazla Kırmızı Yosunla Kaplandı
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Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahilinin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı. Dalgalar, yosun ve çeşitli atıkları kıyıya sürükledi. Temizlik çalışmaları ise Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı.

TEKİRDAĞ sahili, Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz nedeniyle kırmızı yosunla kaplandı.

Marmara Denizi'nde son günlerde etkili olan poyraz sonrası Tekirdağ sahilinin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı. Dalgalar, yosun ile çeşitli atıkları kıyıya sürükledi. Yosunlar, sahili kırmızı renge bürüdü. Kıyıya vuran yosunlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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