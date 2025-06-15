Tekirdağ Sahili Konser Sonrası Çöplüğe Dönüştü

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Tekirdağ'da düzenlenen 59. Uluslararası Kiraz Festivali'nin üçüncü gününde sahne alan sanatçının konseri sonrası, sahil alanı çöp yığınına döndü. Konserin ardından oluşan görüntü, çevre duyarlılığını bir kez daha gündeme getirdi.

Tekirdağ sahili konser sonrası çöplüğe döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da düzenlenen 59. Uluslararası Kiraz Festivali'nin 3. gününde sahne alan sanatçının konseri sonrası sahil dolgu alanı ve çevresi adeta çöplüğe döndü.

Binlerce kişinin katıldığı konserin ardından ortaya çıkan manzara, çevre duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Festivalin yoğun katılımlı günlerinden biri olarak kayıtlara geçen cumartesi akşamında, konser alanında plastik şişeler, yiyecek ambalajları, bardaklar ve çeşitli atıklar her yeri kapladı. Tekirdağ'da festival sonrası çöp dağları dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAN CAN ARICILAR - Güncel
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