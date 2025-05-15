Tekirdağ Sahili Kırmızı Yosunlarla Kaplandı

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kuvvetli rüzgar sonrası sahil kesimi kırmızı yosunlarla kaplandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarın ardından ilçe sahilinin bir kısmı kırmızı yosunlarla kaplandı. Yosunlar nedeniyle çevreye kötü koku yayılırken, Tekirdağlı balıkçılar zaman zaman bu durumun yaşandığını belirtti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz dibinden kopan yosunların sahile sürüklendiği belirtildi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -