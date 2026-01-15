Haberler

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Yaşar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Oylama, 15 Şubat'ya kadar sürecek.

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yaşar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de Açlıkla Mücadele Eden Filistinlilere Yemek Dağıtıldı" fotoğrafını seçen Yaşar, "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesine oy verdi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı Şemsiyenin Altında" fotoğrafını tercih eden Yaşar, "Spor"da Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Murat Şengül'ün "Ateş Kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Hava Yolu" fotoğrafını oyladı.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
