Tekirdağ NKÜ'ye 'Uzmanlaşan Üniversite' belgesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Gıda Biyoteknolojisi alanında "Uzmanlaşan Üniversite" seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YÖK Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda "Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi" tanıtılarak 15 bilim alanında 25 üniversiteye "Öncelikli Alan Misyonu" verildi.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'e YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından "Uzmanlaşan Üniversite" belgesi takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, rektör Şahin, üniversiteye takdim edilen belgenin, Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen bir etiket olduğunu belirtti.

Şahin, etiketi almalarında emeği geçen ilgili bölümlere, bilimsel üretim, yayın ve araştırma faaliyetleriyle üstün performans sergileyen akademisyenlere teşekkür ederek, "YÖK burada öncelikli bilim alanlarında gerek yayın kapasitesi gerekse yayın performansıyla öne çıkan programları, takdir kurumunu işleterek desteklemek istiyor. Bu proje ile program sahiplerine Yükseköğretim Kurulu maddi proje desteği sağlamış olacak." ifadelerini kullandı.