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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 'Spor Dostu Kampüs' Ödülünü Aldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 'Spor Dostu Kampüs' Ödülünü Aldı
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Yükseköğretim Kurulu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ni 'Spor Dostu Kampüs' ödülüne layık gördü. Üniversite, sağlıklı yaşam biçimlerinin teşvik edilmesi amacıyla yürütülen projede yer aldı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da katıldı. Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, üniversitenin spor ve fiziksel aktivite konusundaki önemini vurguladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Spor Dostu Kampüs" ödülüne layık görüldü.

NKÜ'den yapılan açıklamaya göre, YÖK tarafından öğrencilerin ve çalışanların sağlıklı yaşam biçimlerini sürdürmelerine ve spor yapmalarına destek olmak amacıyla yürütülen "Spor Dostu Kampüs" projesi kapsamında ödüle layık görülen üniversiteler açıklandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, rektörler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törende NKÜ de "Spor Dostu Kampüs" ödülüne layık görüldü.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, üniversite olarak sağlıklı kampüs yaşamı anlayışı çerçevesinde fiziksel aktivitelerin ve sporun teşvik edilmesine çok önem verdiklerini ve mevcut potansiyelin artırılmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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