Tekirdağ NKÜ ve TİHCAD arasında protokol imzalandı - Haberler

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Tekirdağ NKÜ ve TİHCAD arasında protokol imzalandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ NKÜ ve TİHCAD arasında protokol imzalandı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği (TİHCAD) arasında öğrencilerin mesleğe hazırlanması ve mesleki becerilerini geliştirmeleri kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği (TİHCAD) arasında öğrencilerin mesleğe hazırlanması ve mesleki becerilerini geliştirmeleri kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen törende rektör Prof. Dr. Mümin Şahin ve TİHCAD Başkanı Ergin Aydın protokolü imzaladı.

İmza töreninde, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Funda Eryılmaz Açıkgöz, TİHCAD yönetim kurulu üyeleri, NKÜ Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Moralar ile Uluslararası İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Komitesi Başkanı Deniz Dikmen'de katıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Rektör Aydın Güncel Haberler

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