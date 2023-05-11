Tekirdağ NKÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Toplantısı yapıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Toplantısı, paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Toplantısı, paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Yetkin Aker başkanlığında, kalite akreditasyon çalışmaları kapsamında iç ve dış paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Türkiye Yeşilay Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Türk Eğitim Vakfı Tekirdağ Şube Başkanı Güneş Akpınar ve TÜGVA Türkiye Gençlik Vakfı Tekirdağ Temsilcisi Bayram Akın katıldı.

Katılımcıların önerileri, potansiyel ortaklık planlamalarının görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

Bölüm mezunları ve mevcut öğrenciler de çevirim içi olarak toplantıya katıldı.