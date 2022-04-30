Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin, basın mensuplarıyla iftar yaptı - Haberler

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Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin, basın mensuplarıyla iftar yaptı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin, basın mensuplarıyla iftar yaptı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin kentte görev yapan basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin kentte görev yapan basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şahin, iftar öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti.

İftarın ardından Şahin, basın mensuplarına üniversitedeki yatırım, tesisleşme, kaydedilen başarılar, akreditasyon, uluslararası değişim programları, eğitim ve öğretim hayatı ile ilgili gelişmeleri aktardı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürel Pekkan, Üniversite Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Hilmi Tozkır, Teknopark Genel Müdürü Öğretim Görevlisi Barış Kocabıyık ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (NAKDİM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Selçuk Eti basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Program sonrası Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pekkan, NKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret eden basın mensuplarına merkezi tanıttı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

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