Tekirdağ NKÜ'nün düzenlendiği sportif kurslar ilgi görüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin düzenlediği ücretsiz sportif kurslar öğrenci ve personel tarafından ilgi görüyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde açılan ve deneyimli antrenörler eşliğinde yürütülen sportif kurslar, kursiyerlerin bireysel ve fiziksel gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

Üniversite Spor Kompleksi ve Çok Amaçlı Çadır Salonunda devam eden yüzme, pilates, step aerobik, güreş, boks, tekvando ve halk oyunları kurslarında personel ve öğrencilere rahat koşullarda spor yapma imkanı sağlanıyor.

Spor alışkanlığı kazandırmak ve bu alışkanlığı yaygınlaştırmak, personel ve öğrencileri spora yönlendirmek, spor yapma kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla açılan ücretsiz sportif kursların bahar dönemi boyunca devam edecek.