Tekirdağ NKÜ'de üniversite tanıtım günleri düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) üniversite tanıtım günleri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün daveti üzerine tanıtım günlerine 27 devlet ve vakıf üniversitesi katıldı.

İl merkezi ve ilçelerden gelen 2500 lise öğrencisi rektörlük fuaye alanında kurulan üniversitelerin stantlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Rektörlük Konferans Salonu'nda da çeşitli panel ve konferanslar gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında NTV Doğru Tercih programı yapımcı ve sunucusu Sadık Gültekin konferans verdi.