Tekirdağ NKÜ'de "Türkiye'de Göç ve İltica" sempozyumu düzenlendi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) "Türkiye'de Göç ve İltica" sempozyumu düzenlendi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) " Türkiye'de Göç ve İltica" sempozyumu düzenlendi. İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Yetkin Aker yönetimindeki sempozyum çevrim içi gerçekleştirildi. Sempozyum da Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saime Özçürümez, "Sosyal Uyum Modelleri ve Göç Deneyimleri" konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Erdoğan ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Buz da Türkiye'deki Mülteciler ve Sosyal Uyum ile konusunda sunum yaptı. Sempozyum bugün yapılacak oturumların ardından sona erecek. AA / Mesut Karaduman - Güncel Tekirdağ Türkiye Güncel Haberler

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