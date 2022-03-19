Tekirdağ NKÜ'de "Öncü Türk Kadın Portreleri" gravür sergisi açıldı - Haberler

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Tekirdağ NKÜ'de "Öncü Türk Kadın Portreleri" gravür sergisi açıldı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ NKÜ'de

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Öncü Türk Kadın Portreleri" gravür sergisinin açılışı yapıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Öncü Türk Kadın Portreleri" gravür sergisinin açılışı yapıldı.

Resim Bölümü Araştırma Görevlisi Enis Malik Duran'ın küratörlüğünü yaptığı sergide, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Halide Edip Adıvar, Fatma Aliye Topuz, Sabiha Gökçen gibi isimlerin portreleri yer alıyor.

NKÜ Rektörlük Sanat Galerisi'nde düzenlenen açılışta konuşan rektör yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, serginin çok anlamlı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergi 21 Mart'a kadar açık olacak.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Namık Kemal Üniversitesi, Araştırma, Tekirdağ, Türk, Güncel, Haberler

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