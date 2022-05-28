Tekirdağ NKÜ'de "İzler Giysi Tasarımlarında Sarkoy Kilim Motifleri" sergisi açıldı - Haberler

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Tekirdağ NKÜ'de "İzler Giysi Tasarımlarında Sarkoy Kilim Motifleri" sergisi açıldı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ NKÜ'de 'İzler Giysi Tasarımlarında Sarkoy Kilim Motifleri' sergisi açıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) "İzler Giysi Tasarımlarında Sarkoy (Pirot) Kilim Motifleri" sergisi açıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) "İzler Giysi Tasarımlarında Sarkoy (Pirot) Kilim Motifleri" sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Giyim Üretim Teknolojisi Öğretim Görevlisi Dilber Yıldız'ın, Çiğdem Karauz küratörlüğündeki sergisinin açılışı Rektörlük Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi.

Serginin kendisi için anlamlı olduğunu aktaran Yıldız, kültürel miras olan el dokumaların varlığını sürdürmesi, unutulmaya yüz tutmuş kilim motiflerinin giysilerde yaşatılması, geliştirilmesi ve tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bu çalışmanın yapıldığını ifade etti.

Açılışa rektör yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yıldız, açılışın ardından sergi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tekirdağ Güncel Haberler

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