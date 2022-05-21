Tekirdağ NKÜ'de 'Depremde Güvenli Davranışlar ve Tatbikat Eğitimi' verildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) personeline üniversite içerisinde habersiz yapılacak deprem tatbikatları öncesi "Depremde Güvenli Davranışlar ve Tatbikat Eğitimi" verildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, eğitimde yaptığı konuşmada, acil durum ve afetlere her an hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Yapılan tatbikatlarla acil durum ve afetlere karşı direncin artacağını ifade eden Eker, eksik ve aksayan tarafların belirlenmesinde ve çözüm süreçlerinin başlatılmasında tatbikatların önemli olduğunu aktardı.

Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşe Handan Dökmeci de yaptığı sunumda deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler ile tahliye sürecine ve deprem durumunda acil durum ekiplerinin görevlerine değinerek, bir deprem tatbikat senaryosu üzerinden yapılması gerekenleri anlattı.

Depreme karşı hazırlık ve farkındalık kapsamında, personelin 23-24-25 Mayıs'ta rektörlük binası önünde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Simülasyon tırını ziyaret edebileceği bildirildi.