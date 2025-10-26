Haberler

Tekirdağ NKÜ'de Beyaz Önlük Giyme Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde birinci sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi. Törende öğrenciler, hekimlik andını okuyarak meslek hayatlarına adım attı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesinde birinci sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NKÜ Stadyumu'nda birinci sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi.

Törende, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin ve Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Mehmet Albayrak konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, öğrenciler beyaz önlük giyerek hekimlik andını okudu.

Programa, Rektör Vekili Prof. Dr. Gülsüm Özkan, Tekirdağ NKÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

