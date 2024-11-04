Tekirdağ NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Pilav Günü Etkinliği Düzenledi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesince pilav günü düzenlendi.

Dekan Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, yaptığı konuşmada güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fakültenin köklü eğitim kurumlarından olduğunu belirten Tecer, "Mezunlarımızdan böyle bir etkinlik için talepler vardı. Oldukça samimi bir ortamda eski ve yeni öğrencilerimizin bir araya geldiği organizasyonda buluştuk. Bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Tecer daha sona etkinliğe destek verenlere teşekkür ederek plaket verdi.

Katılımcılara pilav ve ayran ikram edildi.