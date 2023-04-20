Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) bayramlaşma töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük binası fuaye alanında düzenlenen bayramlaşma programına, üniversitenin tüm akademik ve idari personeli katıldı.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin yaptığı konuşmada, üniversitede bayramlaşma törenlerinin geleneksel hale geldiğini söyledi.

Rektör Şahin, personelin bayramını kutladı.

Törene, rektör yardımcıları Prof. Dr. Gülsüm Özkan, Prof. Dr. Murat Taşan, NKÜ Genel Sekreter V. Dr. Öğr. Üyesi Fatih Tuna, Genel Sekreter Yardımcısı Adnan Arabul da katıldı.