Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğrencilere Ücretsiz Ulaşım Sağlayacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve S.S. 11 Nolu Tekirdağ Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi arasında protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında öğrenciler ve personel için kampüs içi ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak.

Şehir içi ulaşımda öğrencilere özel indirim tarifesi uygulanmasının yanı sıra belirli şartları sağlayan öğrencilere kooperatif tarafından ulaşım bursu desteği de sağlanacak.

Protokol, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ Şoförler Odası Başkan Vekili Recep Nişancı ve Değirmenaltı Minibüs Kooperatifi Başkanı Öcal Şiyhan tarafından imzalandı.

Rektör Şahin, öğrenci memnuniyetini artırmak ve kampüs yaşamını kolaylaştırmak amacıyla benzer sosyal destek projelerine devam edeceklerini ifade etti.

İl Emniyet Müdürü Turanlı'ya ziyaret

Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

Güngör ve Turanlı makamda bir süre görüştü.

Turanlı, ziyaret için Güngör'e teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Turanlı esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Turanlı, Muratlı Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

İş yerlerini ziyaret eden Turanlı, vatandaşlarla sohbet etti.