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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz ve Dekan Yardımcısı Dr. Şeref Kocaman, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerde fotoğrafları değerlendirdiler.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz ile Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve NKÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Şeref Kocaman Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özyavuz ve Kocaman, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Özyavuz, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken", "Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım" fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Daniel Ceng'in "Yürüyüş yolu" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafını seçen Özyavuz, "Spor" kategorisinde tercihini Cemal Yurttaş'ın "Gitme dur" fotoğrafından yana kullandı.

Kocaman ise "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yüzsüz", "Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hayat devam edecek" fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Hussain Ali'nin "Çamur deryası" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını seçen Kocaman, "Spor" kategorisinde tercihini Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğrafından yana kullandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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