Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Ücretsiz Sportif Kurslar

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından düzenlenen ücretsiz sportif kurslar devam ediyor.

NKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen kurslarda verilen eğitimlerde, öğrencilerin spor yapması ve ilgi duydukları spor dalında kendilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Alanında uzman antrenörler eşliğinde, üniversitenin spor tesislerinde düzenlenen kurslarda, katılımcılar hem teorik bilgi hem de uygulamalı eğitim alıyor.

Kursların yıl boyunca devam etmesi planlanıyor.