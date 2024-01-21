Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Koku Derecelendirme Uygulaması

Güncelleme:
Abone Ol

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi tarafından geliştirilen Koku Derecelendirme (KODER) mobil uygulaması ile vatandaşlar çevrelerindeki iyi veya kötü kokuları kayıt altına alabiliyor. Uygulama sayesinde kokunun yerini, şiddetini ve çevreye etkisini anlık olarak kaydederek çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunuluyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesince geliştirilen "Koku Derecelendirme" (KODER) mobil uygulamasıyla vatandaşlar çevrelerindeki iyi veya kötü kokuları kayıt altına alabiliyor.

Tekirdağ'da KODER uygulamasını telefonlarına yükleyenler, bulundukları bölgede aldıkları kokunun yerini, şiddetini ve çevreye etkisini anlık olarak kayıt altına alarak çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunuyor.

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine emisyonlardan kaynaklı koku şikayetlerinin izlenebilirliğini sağlamak amacıyla KODER isimli mobil uygulama geliştirdiklerini söyledi.

Uygulama içerisinde "Hoş koku", "Çiçek", "Anlık" gibi çeşitli kategorilerin bulunduğunu aktaran Tecer, uygulamayı Türkiye geneline yaygınlaştırabilmek için çalıştıklarını ifade etti.

Uygulamayı kullanan vatandaşların kokunun alındığı noktayı, yeri ve şiddetini belirleme seçeneklerinin olduğunu anlatan Tecer, "Vatandaşlardan dere yatakları başta olmak üzere sanayi alanları ve ilçe merkezinde bulunan bazı alanlardan koku şikayetleri geliyordu. Öğrencilerimiz ile birlikte bu soruna nasıl çözüm bulabileceğimizi konuştuk. Daha sonra vatandaşlarımızın havasına sahip çıkacağı ve bulunduğu konumdan yaşadığı rahatsızlığı anında bildirebileceği yazılım geliştirdik. Böylelikle şikayetler yetkili merciler tarafından hem görülebilir hem de izlenebilir hale geldi." dedi.

Tecer, geliştirdiklerini uygulama sayesinde vatandaşların ilçedeki kötü koku ile ilgili tüm şikayetlerini kayıt altına aldıklarını belirtti.

Teknolojiyi kullanarak vatandaşları çözümün bir parçası haline getirdiklerini dile getiren Tecer, şöyle devam etti:

"Yönetimler ile vatandaş arasındaki diyalog ortamını geliştirici adımların atılmasını destekleyici, çevre bilincinin geliştirilmesine katkı sağlayıcı aşamalarını değerlendirerek, uygulamanın sürdürülebilirlik açısından taşıması gereken özellikleri belirledik. Amacımız çevre sorunlarına özellikle koku olarak hissedilen hava kirliliğine karşı birtakım önlemlerin alınmasını kolaylaştırmak. Vatandaşların hassasiyetlerini ortaya koyabilecekleri ve farkındalık oluşturabileceğimiz sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Olumlu geri dönüşler var. İnşallah bu uygulamayı tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde geliştirmek istiyoruz."

Tecer, üretilen verilerinin aynı anda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Çorlu Belediyesi ile üniversitenin ilgili birimlerine ulaştırıldığını da kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Çorlu Çevre Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı full HD bölüm izle! Yargı 79. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Ocak TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? 21 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Rio Karnavalı nerede, hangi ülkede? Rio Karnavalı hangi ülkede yapılıyor? Survivor Aysu Keskin kimdir? Survivor yedek yarışmacı Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Survivor Aysu Keskin İnstagram hesabı nedir? İnci Taneleri yeni fragman İZLE! İnci Taneleri dizisi 2. fragman yayınlandı mı? İnci Taneleri Dilber yeni dans İZLE! Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnstagram Sakin Mod nedir? İnstagram Sakin Mod ne işe yarar, nasıl kullanılır? İnstagram sakin modda mesaj gider mi? Orleans - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orleans - PSG maçı nereden izlenir? Udinese - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Udinese - Milan maçı nereden izlenir? Survivor Seda evli mi? Survivor Seda kimle evli, eşi kim? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Seda evli mi, bekar mı? SURVİVOR 2018 KADROSU: Survivor 2018'de kim, hangi yarışmacılar yarıştı? Survivor 2018 yarışmacıları kimler? Survivor yağmur hangi yıl yarıştı? Survivor yağmur hangi sezonda, senede yarıştı? Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title