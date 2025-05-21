Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Yangından Korunma ve Söndürme Stratejileri Eğitimi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) Yangından Korunma ve Söndürme Stratejileri programı gerçekleştirildi.

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, yangınla mücadele şefi Murat Hamzaçelebioğlu, yangın güvenliği ve acil durum yönetimi konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Hamzaçelebioğlu, yangın öncesi alınması gereken önlemler, yangın anında yapılması gerekenler ve etkili söndürme stratejileri konusunda sunum gerçekleştirdi.

NKÜ Afet ve Acil Durum Komisyonu Koordinatörü Prof. Dr. Handan Dökmeci de yangın güvenliğinin toplumsal bilinçle güçleneceğini belirterek, bu tür eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin önemine dikkat çekti.

Yangın anında doğru müdahale yöntemleri ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla bu tür programların devam edeceği belirtildi.