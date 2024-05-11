Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde 'Akademide Kadın' Konferansı Gerçekleştirildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) "Akademide Kadın" konferansı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cinsiyet Eşitliği Bilgi Bankası (GEPsBANK) projesi kapsamında Fen Edebiyat Fakültesinde düzenlenen konferans, projenin tanıtımıyla başladı.

Proje ekibinde yer alan Doç. Dr. Gökmen Kantar, projenin amacının, akademideki kadın akademisyenlere yönelik veri toplayarak bu veriler ışığında akademideki cinsiyet eşitsizliğiyle ilgili farkındalık yaratmak ve bu eşitsizliği gidermeye yönelik çözümler üretmek olduğunu belirtti.

Konferansa katılanlar dijital katılım sertifikası almaya hak kazandı.

Projenin akademik personele kaynak oluşturması hedefleniyor.