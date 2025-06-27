Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde 5 Bin Öğrenci Mezuniyet Heyecanı Yaşadı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde 5 Bin Öğrenci Mezuniyet Heyecanı Yaşadı
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde 5 bin öğrenci kep atarak mezuniyetlerini kutladı. Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, üniversitenin bölge için önemini vurguladı. Törende İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Filistin'e destek amacıyla pankart açtı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde 5 bin öğrenci mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Üniversite stadında gerçekleştirilen mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin ilerleyen teknolojisiyle beraber bölgenin yenilikçi dönüşümünde ana figür olduğunu söyledi.

Şahin, üniversitenin kurulduğu günden bu yana hızla büyüyen, gelişen ve birçok başarıya imza atan bir kurum olduğunu belirterek, kente katkı sağlamaya devam ettiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından, fakülte birincilerine ödülleri ve mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Törende İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Filistin'e destek amacıyla "Filistinliler özgür olmadan biz özgür olamayız" yazılı pankart açtı.

Bir ailenin tribünde plaj şemsiyesiyle sıcaktan korunmaya çalıştığı gözlendi.

Mezuniyet törenine katılan 5 bin öğrenci kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

Mezuniyet törenine, Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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