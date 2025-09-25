Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile Öz Sağlık-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Öz Sağlık-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

NKÜ Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülsüm Özkan ve Öz Sağlık-İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Elif Sağlam katıldı.

Sert, törende yaptığı konuşmada, Kamu Çerçeve Protokolü'ne tam uyumlu hale getirilen sözleşme sayesinde günlük ücrete yüzde 45,22 zam yapıldığını söyledi.

Toplu iş sözleşmesinin sağlık emekçilerine, üniversiteye ve sendikaya hayırlı olmasını dileyen Sert, "Türkiye genelinde örnek sayılabilecek bir toplu sözleşmeyi imza altına alıyoruz. Türkiye genelinde yapmış olduğumuz çerçeve anlaşmasının bir benzerini hem buraya nakşetmiş olduk, hatta üzerine mali ve sosyal haklar ilave ederek ciddi manada bir artış sağlanmış oldu. En önemlisi de geriye dönük biriken farkların geriye dönük toplu ödenmesi, bu da sevindirici bir taraf." diye konuştu.

Özkan da toplu iş sözleşmesinin herkes için hayırlı olmasını diledi.

Sağlam ise mali ve sosyal haklar bakımından daha da zenginleştirilen örnek bir sözleşme imzaladıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından taraflar arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.