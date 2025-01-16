Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yıldırım, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla yapılan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yıldırım, "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Anton Brink'in "Ateş hattı" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Yaprak Yolu" fotoğrafını seçen Yıldırım, "Spor" kategorisinde tercihini Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafından yana kullandı.

Yıldırım, fotoğrafların hepsinin birbirinden anlamlı olduğunu belirterek, fotoğrafları çeken Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik etti.