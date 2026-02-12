Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Güncelleme:
Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök, Gaziantep Müftülüğüne atanması dolayısıyla veda ziyaretinde bulundu. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Soytürk başarı belgesi takdim ederek yeni görev yerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Soykök, Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Soytürk ile görüştü.

Vali Soytürk, kentte yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla Soykök'e "Başarı Belgesi" takdim ederek teşekkür etti, yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

– Kaymakam Tunçer'den Tapu Müdürlüğüne ziyaret

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Tapu Müdürlüğünü ziyaret etti.

Tunçer, Tapu Müdürü Serhan Demirbilek ile görüştü.

Demirbilek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tunçer'e teşekkür etti.

– NKÜ Genel Sekreteri Saygı'ya ziyaret

CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Gökçe Bayol, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Genel Sekreteri Gökhan Saygı'yı ziyaret etti.

Bayol ve Saygı, ziyarette bir süre sohbet etti.

Saygı, ziyaret dolayısıyla Bayol'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel
