Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök, üniversite öğrencileriyle buluştu
Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü KYK Süleymanpaşa Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Soykök, öğrencilerle sohbet edip, sorularını cevapladı ve tecrübelerini paylaştı.
Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.
İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü KYK Süleymanpaşa Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencilerine yönelik program düzenledi.
İl Müftüsü Soykök, programda öğrencilerle bir araya gelerek, öğrencilerle sohbet edip, sorularını cevapladı.
Tecrübelerini gençlerle paylaşan Soykök, programı düzenleyen din görevlilerine ve programa katılan öğrencilere teşekkür etti.
Programın ardından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.