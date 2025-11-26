Tekirdağ Müftülüğü'nden Öğrencilere Kültürel Gezi
Tekirdağ Müftülüğü, Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen programda öğrenciler İstanbul'un tarihi cami ve çarşılarını gezdi. Gezi, kültürel ve manevi bir içerik sunarak gençlerin bu tür etkinliklerden nasıl verim aldığını gösterdi.
Tekirdağ Müftülüğünce düzenlenen program kapsamında öğrenciler İstanbul'un tarihi cami ve çarşılarını gezdi.
Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünce öğrencilere yönelik kültürel ve manevi içerikli gezi düzenlendi.
Gezi kapsamında öğrenciler, İstanbul'da Süleymaniye Camisi, Çamlıca Camisi, Eminönü Yeni Cami, Mısır Çarşısı ve Fatih Hürrem Çavuş Camisi'ni ziyaret etti.
Geziye katılan gençler, bu tür programların kendileri için verimli olduğunu belirtti.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel