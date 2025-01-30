ABD'de helikopterle uçak çarpıştı: 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpıştı
Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı

ABD'yi sarsan kaza sonrası Trump suçluyu ilan etti
Çalışanları, Halit Ergül'ün ifadesini yalanladı: Gece çalışan bir güvenlik görevlisi görmedik

Çalışanları Halit Ergül'ü yalanladı: Bu zamana kadar hiç görmedik
Bolu Belediyesi akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

Belediye akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

Tekirdağ Müftülüğü'nden Gençlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı

Tekirdağ Müftülüğü'nden Gençlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Müftülüğü, gençlerin manevi gelişimini desteklemek amacıyla bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Programda yapılan konuşmalarda gençlik hizmetlerinin önemi vurgulandı ve gelecek döneme dair projeler hakkında bilgi verildi.

Tekirdağ Müftülüğünce gençlik hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftü Vekili Abdurrahim Durmuş, gençlerin manevi gelişimini destekleyen rehberlik çalışmalarının önemine vurgu yaparak, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Gençlik Koordinatörü Emre Turan da 2024 yılı gençlik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Turan, gençlerin dini ve manevi değerlerle buluşmasının toplumsal dayanışmaya katkı sunduğunu belirterek, gelecek dönemde planlanan projeleri katılımcılarla paylaştı.

Programda, Diyanet İşleri Uzmanı Hacı Bayram Gür tarafından gençlik hizmetlerinde rehberlik konulu sunum yapıldı.

İlçelerde yürütülen faaliyetlerin de görüşüldüğü programa müftü yardımcıları, şube müdürleri ile ilçe koordinatörleri ve manevi danışmanlar katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
img

Yeni savaş kapıya dayandı! Kim Jong Un talimatı resmen verdi
img

İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
img

Türkiye'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Obruğa düşen sürücüyü kurtarma çalışmaları 2. günde sürüyor

Yol delindi sürücü içine düştü! Halka "Sifona az basın" uyarısı
Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak

Hem eğitim alıp hem 400 bin TL alacaklar
Coca Cola'dan sonra bu kez de Lay's! Tehlikeli ürün ABD'de piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor
Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
Süper Lig devinden Göztepe'ye Romulo için eşi benzeri görülmemiş teklif

Süper Lig devinden eşi benzeri görülmemiş teklif
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.