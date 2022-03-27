Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü ile BOTAŞ arasında protokol imzalandı - Haberler

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Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü ile BOTAŞ arasında protokol imzalandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü ile BOTAŞ arasında protokol imzalandı

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) LNG İşletme Müdürlüğü arasında mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılması, farkındalığın arttırılması, okul sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi kapsamında protokol imzalandı.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) LNG İşletme Müdürlüğü arasında mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılması, farkındalığın arttırılması, okul sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi kapsamında protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, mesleki eğitim işbirliği protokolü, Vali Aziz Yıldırım, BOTAŞ İşletme Müdüresi Nigar Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan tarafından imzalandı.

Vali Yıldırım, protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

İmza töreninin ardından Vali Yıldırım ve beraberindekiler, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin ürettikleri maske, dezenfektan, kolonya, deterjan, tekstil gibi ürünleri sergiledikleri stantları gezdi.

Vali Yıldırım, okul müdürleri ve öğretmenlerle ürettikleri ürünlerle ilgili bilgi aldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

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