Tekirdağ merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler

Tekirdağ merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobili durdurdu. 3 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli yakalandı. Zanlıların ifadesi doğrultusunda İstanbul'da 11 adreste arama yapıldı. Aramalarda 770 sentetik uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 2 para sayma makinesi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 172 bin lira ve 100 dolar ele geçirildi. Adreslerde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Mesut Karaduman - Güncel Güncel Haberler

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