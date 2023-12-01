Tekirdağ merkezli uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Tekirdağ merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Tekirdağ'ın Malkara, Çerkezköy ve Çorlu ilçesi ile İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 10 adreste arama yaptı.

Aramalarda, 552 gram sıvı sentetik kannabinoid, 71 gram sentetik kannabinoid, 790 sentetik ecza, 141 gram esrar, 66 şişe kaçak içki, hassas terazi, tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 145 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.