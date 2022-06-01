Tekirdağ merkezli suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Tekirdağ merkezli suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ merkezli suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ ve Edirne'de suç örgütüne yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ ve Edirne'de suç örgütüne yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ ve Edirne'de "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "tefecilik", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kumar oynatmak için yer temini" ve "tehdit" suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Suç örgütü üyesi oldukları değerlendirilen 8 zanlının adreslerini tespit eden ekipler, 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce, adreslerde yapılan aramalarda, 5 tabanca, 2 tüfek, 370 mermi, suça konu çek, senet, belge, doküman, dijital materyal, kumar ve tefecilik faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen para ile ziynet eşyası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Edirne Güncel Haberler

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