Tekirdağ merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı - Haberler

Tekirdağ merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı Tekirdağ ve Edirne'de suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. Tekirdağ ve Edirne'de suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tekirdağ ve Edirne'de "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "tefecilik", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kumar oynatmak için yer temini" ve "tehdit" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmış, suç örgütü üyesi oldukları değerlendirilen 10 kişi 1 Haziran'da gözaltına alınmıştı. Adreslerdeki aramalarda 5 tabanca, 2 tüfek, 370 mermi, suça konu çek, senet, belge, doküman, dijital materyal, kumar ve tefecilik faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen para ile ziynet eşyası ele geçirilmişti. AA / Mesut Karaduman - Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Edirne Güncel Haberler

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