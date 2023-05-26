Tekirdağ merkezli PKK operasyonunda 24 şüpheli adliyede

TEKİRDAĞ MERKEZLİ PKK OPERASYONUNDA 24 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

TEKİRDAĞ merkezli 5 ilde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen ve aralarında örgütün elebaşlarından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan teröristin de bulunduğu 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla alternatif meclis şeklinde oluşturulan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içinde faaliyet gösteren şüphelileri belirledi. Düzenlenen, 'Trakya HDK 2'nci Dalga' adı verilen operasyonda, Tekirdağ'da 11, Çanakkale'de 5, İstanbul'da 2, Edirne'de 1, Kırklareli'de 1 olmak üzere, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SEÇİMDE SANDIK MÜŞAHİTLİĞİ YAPARKEN YAKALANDI

24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.