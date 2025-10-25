Haberler

Tekirdağ Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 18 Tutuklama

Tekirdağ Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 18 Tutuklama
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yapmakla suçlanan 27 kişiden 18'i tutuklandı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 50 kişi yakalandı.

TEKİRDAĞ merkezli 4 ilde polisin göçmen kaçakçılığı yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 27 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'ı geçiş güzergahı olarak kullanarak sınır bölgelerine düzensiz göçmen sevkiyatı yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. 23 Temmuz'da başlatılan çalışma kapsamında şüpheliler tek tek tespit edilerek Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi, 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda araçlarda 47 kaçak göçmen, 1 FETÖ firarisi ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 Türk vatandaşı olmak üzere 50 kişide yakalandı.

Tekirdağ'da adliyeye sevk edilen 27 organizatörden 18'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Diğer 50 kişi hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
