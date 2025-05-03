Tekirdağ Merkezli Fuhuş Operasyonunda 9 Zanlı Tutuklandı
Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 zanlıdan 9'u tutuklanırken, 6 mağdur kadın kurtarıldı. Operasyon, örgütlü fuhuş faaliyetlerine yönelik gerçekleştirildi.
Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde örgütlü bir şekilde kiraladıkları evlerde Türk ve yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Suç örgütünün elebaşı ve üyelerinin yakalanması amacıyla 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı, 6 mağdur kadını kurtardı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel