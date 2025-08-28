Tekirdağ Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 7 Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan aralarında bir avukatın da olduğu 7'si tutuklandı.

Hayrabolu ilçesinde ikamet eden kişi, cezaevindeki kardeşinin davasına müdahale edebilecekleri iddiasıyla 2 milyon 500 bin lira isteyen şüpheliler hakkında şikayette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen planlı operasyonda zanlıların mağdurdan parayı, X-ray cihazında fark edilmemesi için alüminyum folyo ve havluya sarılı, 500'er bin liralık 5 paket halinde teslim etmesini istedikleri belirlendi.

Dolandırıcıların bu sayede mağdurda parayı hakim ve savcılara paylaştıracakları algısını oluşturarak güven kazanmaya çalıştıkları tespit edildi.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu Tekirdağ, İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında İstanbul Barosuna kayıtlı avukatın da bulunduğu 7 zanlı, "yargı organlarının, kamu kurumlarının veya kamu otoritesinin adını kullanarak nitelikli dolandırıcılık", "organize suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlamasıyla tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.