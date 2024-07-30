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Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

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Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Zanlıların 19 ayrı banka ve 551 banka hesabı üzerinde toplam 87 milyon lira para hareketliliği yaptığı tespit edildi. Operasyon sonucunda 7 şüpheli yakalandı ve aramalarda çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildi.

Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık suçunu işlediği belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, zanlıların 19 ayrı banka ve 551 banka hesabı üzerinde toplam 87 milyon lira para hareketliliği yaptığı tespit edildi.

Ekipler, bu tespitin ardından Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Sivas'ta belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 13 cep telefonu, 13 sim kart ve bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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