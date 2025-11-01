Haberler

Tekirdağ Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 15 Tutuklama

Tekirdağ merkezli 5 ilde gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Tekirdağ, Uşak, Ordu, Samsun ve Bilecik'te belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 15'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
