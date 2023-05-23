Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Partinin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu 24 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Partinin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu 24 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda, terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Partinin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Başkanlığımıza, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Emniyet Müdürlüklerimize ve kahraman polislerimize tebrikler."