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Tekirdağ merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

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Tekirdağ merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne yönelik 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar, örgütsel materyaller ele geçirildi.

TEKİRDAĞ merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüten şüpheliler belirlendi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Tekirdağ, Bursa, Diyarbakır ve Samsun'da düzenlediği operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca, DEAŞ flamaları, örgütsel kitaplar, dergiler ve dijital materyaller ele geçirildi. Tekirdağ'a getirilen 18 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Tekirdağ Adliye Terör Soruşturma Gözaltı Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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