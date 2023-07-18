Tekirdağ Malkara yangın son durum nedir? Tekirdağ Malkara yangın söndürüldü mü?

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TEKİRDAĞ MALKARA YANGIN SON DURUM NEDİR?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına 4 helikopter, 113 araç, 554 personel müdahale etti. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

TEKİRDAĞ MALKARA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Deveci Mahallesi'nde ormanlık alanda dün başlayan, rüzgarın etkisiyle Teteköy Mahallesi'ne de yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü. Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına 4 helikopter, 113 araç, 554 personelle müdahalede bulunuldu. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yaklaşık 100 hektar alanın hasar gördüğü yangının çıkış nedenini araştırıyor. Teteköy Mahallesi'nde yanan alanlar, dron ile görüntülendi.