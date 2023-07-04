Tekirdağ Malkara'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı ve yaralılar Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.E. yönetimindeki 59 YH 519 plakalı hafif ticari araç, Danişment Mahallesi'nde B.K. idaresindeki 34 FNR 437 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler M.E. ve B.K. ile araçlarda bulunan F.K, Ü.K, H.K, E.S.K. ve E.K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.