Tekirdağ Malkara'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Yaralılar Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Berkay D. idaresindeki 22 HH 019 plakalı otomobil, Kadıköy Mahallesi'nde seyir halinde olan A.F. yönetimindeki BV 99 PUF yabancı plakalı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 22 HH 019 plakalı otomobilde bulunan Fevzi Özel (36) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan F.A, Z.R, F.G, F.V. ve K.K. Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel