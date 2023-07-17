Tekirdağ Malkara'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Müdahale Ediliyor

Tekirdağ Malkara ilçesinde Kadıköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.