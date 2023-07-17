Tekirdağ Malkara'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Müdahale Ediliyor
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Tekirdağ Malkara ilçesinde Kadıköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Tekirdağ Malkara ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediyor.
Kadıköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel