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Tekirdağ Malkara'da Orman Yangını Çıktı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Deveciköy Kuştepe mevkiinde nedeni belirlenmeyen sebepten dolayı orman yangını çıktı. Yangına, 15 arazöz ile orman söndürme ekipleri ile çok sayıda itfaiye sevk edildi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Deveciköy Kuştepe mevkiinde orman yangını çıktı. Meşe ağaçlarının bulunduğu ormanda çıkan yangına, 15 arazöz ile orman söndürme ekipleri ile çok sayıda itfaiye sevk edildi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 16.00 sularında Deveciköy Kuştepe mevkiinde nedeni belirlenmeyen sebepten dolayı orman yangını çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Orman Müdürlüğü'ne bağlı 15 arazöz ile Malkara ilçesi ile çevre illerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ İtfaiye Güncel Haberler

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